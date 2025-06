Violazioni in un cantiere edile | lavoratori in nero e mancata sicurezza

Nel cuore di Gaeta, i poliziotti hanno acceso i riflettori su cantieri edili, scoprendo gravi violazioni che mettono a rischio la sicurezza e i diritti dei lavoratori. L’operazione, volta a contrastare il lavoro nero e prevenire incidenti, ha portato alla luce situazioni preoccupanti che richiedono interventi immediati per garantire ambienti di lavoro sicuri e rispettosi della legge. La legalità non può aspettare: la sicurezza deve essere una priorità assoluta.

Cantieri passati al setaccio dai poliziotti del comissariato di Gaeta. Nell'ambito di specifici controlli finalizzati al contrasto del lavoro nero e alal prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, gli agenti hanno effettuato sopralluoghi e ispezioni in alcuni cantieri ubicati nel comune di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Violazioni in un cantiere edile: lavoratori in nero e mancata sicurezza

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Nero Violazioni Cantiere Edile

Lavoro nero, pesce non tracciato e altre violazioni in un bar-pasticceria di corso Indipendenza: pioggia di sanzioni - Un'operazione interforze a Catania ha svelato gravi irregolaritĂ in un bar-pasticceria di corso Indipendenza.

Violazioni in un cantiere edile: lavoratori in nero e mancata sicurezza - Cantieri passati al setaccio dai poliziotti del comissariato di Gaeta. Nell'ambito di specifici controlli finalizzati al contrasto del lavoro nero e alal prevenzione degli infortuni sui luoghi di ... latinatoday.it scrive

Catania. Impiegava il 100% dei lavoratori in nero: sospeso un cantiere edile in provincia - Nell’ambito della campagna nazionale “Operazione STOP”, una squadra di ispettori ordinari e tecnici del Contingente INL Sicilia in servizio a Catania ha portato alla luce gravi irregolarità in ... Lo riporta libertasicilia.it

Dipendenti in nero e irregolarità in un cantiere edile, imprenditore denunciato - Scoperti lavoratori in nero e gravi violazioni delle norme di sicurezza in un cantiere edile. Il titolare denunciato e sanzionato per oltre 9.000 euro ... quicosenza.it scrive

LAVORATORI IN NERO E VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, 5 ATTIVITA' SOSPESE | 20/04/2023