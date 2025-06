Vincitori concorso PNRR1 con supplenza finalizzata al ruolo | potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a s 2025 26?

Se hai partecipato al concorso PNRR1 e sei stato vincitore con supplenza finalizzata al ruolo, potresti avere l'opportunità di presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/26. Questa possibilità si apre anche ai docenti assunti da concorso PNRR1 nel 2024/25 con supplenza fino al 31 agosto, che mirano a un contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2025, previa abilitazione. Scopriamo insieme come prospettiva futura e opportunità si intrecciano in questo scenario.

