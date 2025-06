Vincere il Galles ma la Scozia è stata fischiata mentre anche l’Italia perde

Nell’eccitante contesto delle qualificazioni mondiali, le emozioni non mancano: la Scozia è stata fischiata a Hampden Park dopo la sconfitta contro l’Islanda, mentre anche l’Italia ha subito una battuta d’arresto in Norvegia. Nel frattempo, il Galles ha dominato contro Liechtenstein e la Repubblica d’Irlanda ha pareggiato con il Senegal. Una fase di alti e bassi che promette ancora grandi sorprese nella corsa alla coppa del mondo…

2025-06-06 23:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Scozia è stata fischiata a Hampden Park dopo aver perso 3-1 contro l’Islanda venerdì sera, mentre anche l’Italia ha subito una dura perdita in Norvegia. Nel frattempo, il Galles ha messo in scena un’esibizione dominante contro Liechtenstein e la Repubblica d’Irlanda ha gestito un pareggio contro il Senegal. La campagna di qualificazione della Coppa del Mondo italiana ha subito un colpo dopo aver perso pesantemente in Norvegia, così come il Belgio con i Red Devils in grado di disegnare solo con la Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Galles Scozia Stata Fischiata

