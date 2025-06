‘Vincere gli Euro è stato un momento incredibile Per me è stato vedere il viaggio come le persone si sono sposate come il paese si è innamorato della squadra della squadra Kirby si apre sulla vittoria dell’Euro 2022 dell’Inghilterra

Vincere gli Euro è stato un momento indimenticabile, un trionfo che ha unito il Paese e infiammato i cuori di milioni di persone. È stato emozionante vedere come la passione si sia tradotta in gioia condivisa, mentre la squadra, capitanata da figure come Kirby, scriveva pagine di storia. Ora, con il ritiro di Fran Kirby, ci troviamo davanti a un nuovo capitolo: il suo incredibile contributo rimarrà per sempre nei ricordi di tutti gli appassionati.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Fran Kirby ha annunciato il suo ritiro dalla squadra inglese questa settimana, tirando giù le persiane in una carriera internazionale che l’ha vista girare 77 volte per le leonesse, segnando 19 volte. Il 31enne, che quattrofourtwo si è classificato al n. 92 in un elenco dei primi 100 calciatori femminili di tutti i tempi, ha giocato in cinque tornei internazionali con l’Inghilterra, oltre alle ritardate Olimpiadi del 2020 a Tokyo con la Gran Bretagna. Ma mentre la polvere inizia a stabilirsi nella sua carriera internazionale, un torneo si distingue, mentre Kirby faceva parte della squadra di Sarina Wiegman quando le leonesse hanno vinto Euro 2022, con la stella di Brighton che ha iniziato la finale contro la Germania a Wembley. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ‘Vincere gli Euro è stato un momento incredibile. Per me, è stato vedere il viaggio, come le persone si sono sposate, come il paese si è innamorato della squadra della squadra Kirby si apre sulla vittoria dell’Euro 2022 dell’Inghilterra

