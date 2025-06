Vincenzo De Luca alla piazza pro-Gaza | In Italia tanti azzecca-garbugli

Nelle strade di Roma, la piazza si trasforma in un palcoscenico di forte presa di posizione politica: il Partito Democratico si mobilita in solidarietà con Gaza, chiamando i cittadini a scendere in piazza contro il massacro e la complicità. Tra leader e riformisti, l'Italia si affaccia su un dibattito acceso, evidenziando come la politica si faccia sentire forte e chiara. È il momento di riflettere: quali sono le vere implicazioni di questa mobilitazione?

Chiamata alle armi dal Pd. Lo Stato maggiore del Partito democratico ha accolto l'appello di Elly Schlein. Anche i riformisti, infatti, sono scesi in piazza per il corteo di Roma per Gaza che chiede lo "Stop al Massacro, basta complicità". Oltre alla leader, ci sono il presidente Pd Stefano Bonaccini, il responsabile Esteri del Pd Giuseppe Provenzano, il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, il responsabile organizzazione Igor Taruffi, la responsabile della segreteria Marta Bonafoni. E ancora, l'eurodeputato Sandro Ruotolo. Non mancano poi Lorenzo Guerini, Simona Bonafè, Antonio Decaro, Filippo Sensi, Piero De Luca.

