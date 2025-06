Vincenzo Capuano il campione del mondo della pizza contemporanea apre un locale a Monza

Vincenzo Capuano, il rinomato campione del mondo della pizza contemporanea e detentore del prestigioso Trofeo Caputo, apre un nuovo locale a Monza, portando la sua creatività e passione nel cuore della città. Con oltre 847.000 follower su Instagram, Vincenzo conquista già i palati di molti. La sua doppia inaugurazione, tra Monza e Ibiza, promette di rivoluzionare il panorama gastronomico, offrendo un’esperienza unica e irresistibile ai clienti.

Il campione del mondo di pizza contemporanea Trofeo Caputo apre un locale a Monza. Vincenzo Capuano, uno dei pizzaioli più seguiti in Italia (oltre 847.000 follower su Instagram), festeggia un’importante doppia inaugurazione: una a Monza e l’altra ad Ibiza. La pizzeria si trova in via Cattaneo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Vincenzo Capuano, il campione del mondo della pizza contemporanea, apre un locale a Monza

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Monza Vincenzo Capuano Campione

Una domenica da incorniciare a Monza per il Vincenzo Sospiri Racing - Una domenica da ricordare a Monza per il Vincenzo Sospiri Racing! In un'atmosfera di adrenalina pura, Stéphan Guerin e Georgi Dimitrov hanno trionfato nel prestigioso Lamborghini Super Trofeo Europa.

E' napoletano di Scampia il campione del mondo della pizza: "In pizzeria per non stare in strada" - Vincenzo Capuano, noto pizzaiolo, neo campione del mondo di pizza contemporanea, racconta la sua storia ai microfoni di Napoli Today. 33 anni, di Scampia, svela la sua passione per l’arte bianca ... Riporta areanapoli.it

Mondiale della pizza, il campione è Vincenzo Capuano - Nel servizio, la soddisfazione del vincitore, Vincenzo Capuano, mentre l'organizzatore del Pizza Village, Alessandro Marinacci, e la pizzaiola Isabella Ferrari rispondono a Flavio Briatore che ... Secondo rainews.it

Napoli, la Pizzeria Vincenzo Capuano apre a piazza Trieste e Trento tra tradizione e modernità - Vincenzo Capuano, campione del mondo di pizza contemporanea nel 2022 (Trofeo Mulino Caputo) aprirà al pubblico il suo locale di 93 posti domenica 21 gennaio con pizze gratis per tutti alle ore 18 ... ilmattino.it scrive

Pizza fatta in casa come in pizzeria