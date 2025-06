Villain di un videogioco dimenticato doveva essere l’ultimo avversario di godzilla negli anni ’90

Nel misterioso universo dei kaiju, Bagan si staglia come un potente e affascinante villain mai realmente approdato sul grande schermo, ma che avrebbe potuto segnare un'epoca. Ideato negli anni ’80 come ultimo ostacolo di Godzilla negli anni ’90, questa creatura rappresenta un capitolo ancora inesplorato della storia di uno dei franchise più iconici del cinema giapponese. Scopriamo insieme le sue origini e il potenziale nascosto di Bagan nel mondo dei videogiochi e oltre.

Il mondo dei kaiju è ricco di personaggi iconici e progetti mai realizzati che avrebbero potuto cambiare radicalmente la storia della saga di Godzilla. Tra le figure più interessanti vi è Bagan, un mostro ideato negli anni '80 e considerato come possibile antagonista finale per il franchise durante gli anni '90. Questo articolo approfondisce il suo ruolo nel contesto della serie Heisei, il suo coinvolgimento nei videogiochi e le ragioni dietro la sua esclusione dai film. la presenza di bagan nella serie heisei di godzilla. bagan come potenziale nemico finale. Prima dell'ideazione definitiva di Destoroyah, si pensava che l'ultimo film della serie Heisei avrebbe visto Godzilla affrontare un potente avversario in grado di rappresentare la sfida più grande mai incontrata.

