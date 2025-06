Villaggio Coldiretti | a Udine dal 13 al 15 giugno

Villaggio Coldiretti a Udine dal 13 al 15 giugno: un evento imperdibile che celebra l’eccellenza dell’agricoltura italiana, offrendo esperienze autentiche e opportunità di scoperta del patrimonio agroalimentare made in Italy. Iniziando venerdì alle 9:00, questa festa diffusa si snoderà tra le principali piazze e vie della città, coinvolgendo cittadini e visitatori in un viaggio tra tradizione, innovazione e gusto. Un’occasione unica per vivere il cuore rurale del Friuli.

Dal 13 al 15 giugno a Udine arriva l’appuntamento con il Villaggio Coldiretti, l’evento aperto al pubblico per approfondire il ruolo centrale dell’agricoltura, vivere esperienze concrete sul territorio e valorizzare il patrimonio agroalimentare made in Italy. La kermesse avrà inizio venerdì 13 giugno alle ore 9:00 e durerà fino a domenica 15 giugno nelle principali piazze e vie del capoluogo friulano. Sarà un villaggio contadino “diffuso” in cui saranno coinvolte piazze e vie simbolo della città: da piazza Libertà a via Mercatovecchio, da piazza Duomo a Largo Ospedale Vecchio, da piazza Venerio a piazza XX Settembre, spazi che saranno adibiti per degustazioni, workshop, incontri per adulti e bambini, premiazioni e un costante intrattenimento. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Villaggio Coldiretti: a Udine dal 13 al 15 giugno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giugno Villaggio Coldiretti Udine

Villaggio Coldiretti: a Udine dal 13 al 15 giugno - Dal 13 al 15 giugno per le vie del centro storico degustazioni con i cuochi contadini, agriasili e intrattenimento per grandi e piccoli ... Scrive udine20.it

A 'Villaggio Coldiretti' di Udine anche due aziende molisane - Il Molise sarà presente al 'Villaggio Coldiretti' che aprirà i battenti a Udine venerdì 13 giugno per concludersi domenica 15. (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Villaggio Coldiretti a Udine, anche il Molise presente alla grande kermesse - CAMPOBASSO - Anche il Molise sarà presente al Villaggio Coldiretti che aprirà i battenti a Udine venerdì 13 giugno per concludersi domenica 15 ... Scrive molisenetwork.net

UDINE | ARRIVA IL VILLAGGIO COLDIRETTI