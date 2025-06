Villa Zajotti Saccomani | rivivono le grandi colonne sonore dei film

Villa Zajotti Saccomani, nel cuore di Mestre, si trasforma in un palcoscenico magico dove rivivono le più grandi colonne sonore dei film. Il 4 giugno 2025, questa storica dimora del XVII secolo accoglie un evento unico: un viaggio emozionante tra musica e cinema, per riscoprire il potere delle melodie che hanno segnato le nostre vite. Non perdete questa occasione di immergervi in un’atmosfera senza tempo, dove passato e presente si incontrano in armonia.

Mestre, 4 giugno 2025 - Villa Zajotti Saccomani in via san Donà è una dimora storica che racchiude secoli di storia e fascino. Le sue origini risalgono alla seconda metà del XVII° secolo, e nel corso del tempo ha ospitato personaggi illustri e conservato testimonianze preziose del passato. Si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Villa Zajotti Saccomani: rivivono le grandi colonne sonore dei film

