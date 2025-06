Villa Vittoria Cultura l' 11 giugno la presentazione di ' Il console di Firenze'

Firenze si anima ancora una volta con Villa Vittoria Cultura, un evento che unisce passione e conoscenza sotto la guida di Giovanni Fittante. L’11 giugno alle 18.15, presso Villa Vittoria, sarà presentato il libro ‘Il console di Firenze’ di David Tutaev, con la partecipazione speciale di Federico Di Salvo, console onorario di Germania. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e delle storie che arricchiscono il nostro patrimonio.

Firenze, 7 giugno 2025 – Continuano gli appuntamenti di Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata dall'imprenditore Giovanni Fittante. L'11 giugno, con inizio alle ore 18.15, sarà presentato il libro 'Il console di Firenze' di David Tutaev (ed. Aeda). Ci sarà la partecipazione di Federico Di Salvo, console onorario di Germania. A introdurre la serata – che è ad ingresso libero ed è a cura di Firenze Fiera – sarà proprio il presidente di Villa Vittoria Cultura Giovanni Fittante e a presentare sarà il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini. Villa Vittoria Cultura si trova in viale Filippo Strozzi 2: il progetto culturale ha il patrocinio di Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze e Regione Toscana.

