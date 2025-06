Villa Carlotta passeggiate fra natura e storia

Dalla fioritura delle ortensie ai filari di rose, il parco si trasforma in un'esplosione di colori che invita a rigenerarsi e scoprire tesori nascosti.

Dalla fioritura delle prime ortensie sino ai filari di rose, Villa Carlotta con l’inizio dell’estate è un tripudio di colori. Il posto giusto per rigenerarsi nel fine settimana. Coincide in un momento particolarmente ricco per la vita del parco e delle sue attività culturali. Oggi dalle 10.30 nell’ambito delle giornate indette da APGI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Villa Carlotta propone una visita alla scoperta delle tracce lapidee presenti in giardino, grazie alle quali è possibile ripercorrere secoli di storia nel dialogo tra la natura e l’uomo. Così statue, fontane, ninfei, canali per l’irrigazione ci condurranno alla scoperta di un’architettura delineata dai proprietari della villa: i marchesi Clerici, Giovanni Battista Sommariva e il Duca Sassonia di Meiningen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Carlotta, passeggiate fra natura e storia

