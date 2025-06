Vigor attende la decisione di Beppe Magi per il ruolo di allenatore

La società vigorina ha fatto il punto sulla difficile scelta tra confermare Beppe Magi come allenatore o optare per un’alternativa. L’attesa si sta facendo intensa, poiché il weekend rappresenta l’ultimo momento utile per decidere il destino della panchina. La decisione avrà ripercussioni importanti sui rinnovi e sui nuovi acquisti, determinando il futuro della squadra. Restate sintonizzati: presto sapremo se Magi continuerà a guidare la Vigor o se sarà il momento di mettere in atto il piano B.

Ancora qualche ora e la Vigor saprà se Beppe Magi sarà o meno il suo allenatore. L'allenatore pesarese si è preso qualche giorno di riflessione, ma il termine ultimo rimane il weekend, come sottolineato dal direttore sportivo Roberto Moroni che in caso di risposta affermativa potrà portare avanti le pratiche legate ai rinnovi, oltre al capitolo nuovi acquisti. In caso contrario dovrà scattare il famoso piano B. La società vigorina ha fatto capire senza troppi giri di parole che l'ex allenatore di Maceratese e Gubbio è la prima scelta: doti umane, risultati ed ottima conoscenza dell'ambiente hanno fatto la differenza.

