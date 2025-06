Vieri sulla Champions dell'Inter | "Altro che flop un miracolo con quel budget"

Bobo Vieri, leggenda dell’Inter, torna a difendere i nerazzurri con passione e orgoglio. A margine della Milano Football Week, l’ex attaccante non ha esitato a sottolineare come, nonostante le sfide e le critiche, l’Inter sia un vero miracolo nel panorama del calcio europeo, ben oltre qualche flop e un budget non certo da top club. La sua voce trasmette fiducia e speranza, ribadendo che il cuore di questa squadra è più forte di qualsiasi ostacolo.

Bobo Vieri, ex attaccante tra le altre dell`Inter, ha parlato a margine della Milano Football Week, prendendo le difese dei nerazzurri e di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Vieri Inter Champions

Vieri: "Dispiace per Inzaghi, se fai 2 finali di Champions in 3 anni sei uno squadrone. L'Inter è uno squadrone" - Bobo Vieri, ex stella dell’Inter e della Nazionale, si è lasciato andare a parole appassionate sul calcio di alto livello: “Dispiace per Inzaghi, ma se fai due finali di Champions in tre anni sei uno squadrone.

Vieri sulla Champions dell'Inter: "Altro che flop, un miracolo con quel budget" - Bobo Vieri, ex attaccante tra le altre dell`Inter, ha parlato a margine della Milano Football Week, prendendo le difese dei nerazzurri e di Simone Inzaghi: `Allora,. Segnala calciomercato.com

Vieri: "Dispiace per Inzaghi, se fai 2 finali di Champions in 3 anni sei uno squadrone. L'Inter è uno squadrone" - Bobo Vieri, ex attaccante dell`Inter e della Nazionale italiana, ha parlato al Viola Park a margine di un evento benefico in favore dell`ospedale di Careggi, Careggi. Da msn.com

Vieri: "Inzaghi è fortissimo, l'Inter non meritava di perdere la finale di Champions". Poi inquadra il Derby d'Italia - "L’Inter parte favorita". Ne è sicuro Christian Vieri, raggiunto da Tuttosport ... dalla Serie A alla Champions League - sottolinea -. Possono contare su 24 grandi giocatori e su due interpreti ... Come scrive msn.com