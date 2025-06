Vieri | Spalletti è ancora un grande allenatore giusto pensarci prima di mandarlo via

Nel mondo del calcio, le decisioni affrettate spesso rischiano di compromettere il futuro. Christian Vieri, durante la Milano Football Week, ha espresso un parere che fa riflettere: Luciano Spalletti è ancora un grande allenatore e non va sottovalutato. La sua esperienza potrebbe essere la chiave per risollevare le sorti della Nazionale, troppo importante per lasciarla in mani troppo affrettate. È il momento di valutare con attenzione prima di agire.

Christian Vieri è intervenuto alla Milano Football Week e tra i vari temi affrontati non poteva che esserci la Nazionale, il cui cammino verso il prossimo Mondiale sembra già compromesso. L'ex attaccante ha detto la sua sul possibile esonero di Spalletti: "È ancora un grande allenatore, bisogna pensarci prima di mandarlo via". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vieri: "Spalletti è ancora un grande allenatore, giusto pensarci prima di mandarlo via"

