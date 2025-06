Vieri sottolinea | Inter miracolo le finali in Champions League! Budget pesa

Christian Vieri si è detto entusiasta del percorso dell’Inter sotto la guida di Simone Inzaghi, sottolineando le due finali di Champions League raggiunte. Nonostante le sfide di un budget limitato, l’ex bomber ha evidenziato come il lavoro di Inzaghi abbia portato prestigio e successo alla squadra, dimostrando che con passione e strategia si possono sfidare le grandi del calcio europeo. La sfida ora è continuare a scrivere questa storia di successi…

Christian Vieri ha elogiato Simone Inzaghi per il percorso della sua Inter negli ultimi anni, sottolineando la portata delle due finali raggiunte in Champions League. IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è espresso a margine della Milano Football Week su vari temi, compreso quello dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter. A proposito dell'esperienza del piacentino in nerazzurro, l'ex attaccante italiano ha voluto esprimere un giudizio positivo, in considerazione di un fattore principale: «Mi dispiace che Simone Inzaghi sia andato a via. Certo, poteva fare qualcosina di più, lo scudetto era alla sua portata quest'anno.

