Durante la Milano Football Week, Bobo Vieri analizza con passione la stagione italiana, sottolineando il difficile percorso dell'Inter e i miracoli delle finali Champions. Con uno sguardo critico e sincero, mette in discussione le sfortune del Torino e l'importanza di Zapata, lasciando spazio a una riflessione: il calcio italiano può risollevarsi? La risposta dipende dalla capacità di crescere e di credere nel futuro.

Bobo alla Milano Football Week parla di Italia e nerazzurri. E sul Torino: "Senza l'infortunio di Zapata, quest'anno poteva arrivare in Champions". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vieri: "Nazionale senz'alibi. Inter, altro che flop, due finali Champions sono un miracolo"

