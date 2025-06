Vieri | Inzaghi? Gli serviva più tempo Avrebbe fatto altri quattro anni di alto livello

Durante la Milano Football Week, Christian Vieri ha acceso il dibattito con una riflessione sincera sulla separazione tra Inzaghi e l’Inter. Il Bobo ha sottolineato come in Italia spesso si giudichi frettolosamente, dimenticando che con il giusto tempo un allenatore può raggiungere alti traguardi. La sua opinione riaccende la speranza di un ritorno alla meritocrazia nel calcio italiano, invitandoci a considerare il valore della pazienza e del progetto a lungo termine.

Tra i protagonisti della Milano Football Week c'era anche Christian Vieri, che ha commentato così la separazione tra l'Inter e Simone Inzaghi: "In Italia se sbagli ti mandano via. Inzaghi aveva bisogno di più tempo, avrebbe fatto altri quattro anni di alto livello". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vieri: "Inzaghi? Gli serviva più tempo. Avrebbe fatto altri quattro anni di alto livello"

