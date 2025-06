Vieri | Inter super squadra! La squadra si riprenderà dopo finale

Bobo Vieri, ex campione e voce autorevole del calcio italiano, si mostra ottimista sul futuro dell’Inter, nonostante la delusione della finale di Champions League persa. Sul palco di Parma per l’evento del calendario della Serie A, Vieri sottolinea la forza e il potenziale della squadra nerazzurra, evidenziando come le esperienze difficili possano rafforzare il gruppo. La passione e la fiducia del suo intervento lasciano intendere che l’Inter è pronta a risorgere più forte di prima, e la sua convinzione è che il meglio debba ancora arrivare.

Bobo Vieri va oltre la finale di Champions League persa dall’Inter. L’ex calciatore sul palco di Parma per l’evento del calendario della Serie A ha parlato dei nerazzurri. REAZIONE – Bobo Vieri è convinto del futuro roseo della squadra futura di Cristian Chivu: «L’Inter è una super squadra, ha fatto due finali di Champions League in tre anni e non è andata bene la settimana scorsa. Penso sia comunque importante partecipare a questo tipo di partite qua. C’è stato il cambio di allenatore, potrebbe arrivare Chivu e il presidente ci può dire qualcosa. La squadra può competere nelle tre competizioni, si riprenderà dopo la batosta presa in finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vieri: «Inter super squadra! La squadra si riprenderà dopo finale»

