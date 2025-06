Vieri | Chivu all' Inter? Mi aspettavo un allenatore con più esperienza

Durante la Milano Football Week, Christian Vieri ha espresso il suo pensiero sulla scelta dell’Inter di affidarsi a un giovane allenatore come Cristian Chivu, al posto di Simone Inzaghi. Con la sua consueta schiettezza, Bobo ha sottolineato: "Mi aspettavo una figura più esperta, in Italia non ti danno tempo". Una riflessione che apre il dibattito sulle sfide e le aspettative nel calcio italiano.

Intervenuto alla Milano Football Week, Christian Vieri ha commentato così la scelta dell'Inter di puntare su un allenatore giovane come Cristian Chivu per sostituire Simone Inzaghi: "Mi aspettavo una figura più esperta, in Italia non ti danno tempo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vieri: "Chivu all'Inter? Mi aspettavo un allenatore con più esperienza"

