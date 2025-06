Vieri alla Milano Football Week | In Champions l’Inter ha fatto un miracolo spiace per Inzaghi ma…

Durante la Milano Football Week, Christian Vieri ha fatto il suo ingresso tra gli ospiti, portando con sé entusiasmo e riflessioni sulla scena calcistica odierna. Tra i tanti temi affrontati, non è passato inosservato il miracolo dell’Inter in Champions League, un’impresa che ha suscitato ammirazione ma anche un po’ di tristezza per Inzaghi. La giornata si è conclusa lasciando riflettere su un calcio sempre più imprevedibile e ricco di sorprese.

Lungo il corso della giornata della Milano Football Week, Christian Vieri è intervenuto per affrontare vari temi. Tra questi, naturalmente, anche l'Inter. È iniziata oggi la Milano Football Week, una sorta di fiera del calcio, con tanti eventi dedicati e ospiti invitati. Tra quelli di oggi anche l'ex bomber dell' Inter Christian Vieri che ha affrontato moltissimi temi insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Elefante. Tra questi anche il finale di stagione della squadra nerazzurra. FINALE CHAMPIONS LEAGUE – « L'Inter ha giocato malissimo, su questo niente da dire. Però io le finali di Champions voglio sempre giocarle, è sempre un grande traguardo.

