VIDEO | Un laboratorio per la droga e un' arsenale in un appartamento abbandonato

Tra muri scrostati, ruggine e nidi di rondini si celava un inquietante laboratorio di droga e un arsenale di armi rubate, nascosto in un appartamento abbandonato. Un ritrovamento che ha messo in luce un vero e proprio covo di criminalità . A finire nei guai è stato un venticinquenne romano, arrestato dagli investigatori della squadra mobile della VI, che avevano scoperto e smantellato questa pericolosa fossa di malaffare.

Tra muri scrostati, ruggine e nidi di rondini, nascondeva un vero e proprio rifugio adibito alla lavorazione e al confezionamento della droga, oltre che ad arsenale di armi rubate. A finire nei guai un venticinquenne romano arrestato dagli investigatori della squadra mobile della VI che avevano. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - VIDEO | Un laboratorio per la droga e un'arsenale in un appartamento abbandonato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Arsenale Droga Laboratorio Appartamento

Droga, contanti e un arsenale, arrestato uno spagnolo ad Aprilia - Un cittadino spagnolo di 46 anni è stato arrestato ad Aprilia dai Carabinieri, sorpreso in flagranza di reato con un ingente arsenale di armi da guerra e comuni, nonché un sostanzioso quantitativo di droga e contanti.

Tor Bella Monaca, appartamento-laboratorio per droga e arsenale di armi scoperto dalla polizia - Ventiquattrenne romano arrestato: in un immobile disabitato droga, pistole e fucili nascosti in un bunker improvvisato ... Lo riporta rainews.it

Droga e arsenale in casa, quattro arresti: fucili, Kalashnikov e pistole nascosti dietro un frigo - Quattro persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Napoli dopo essere state trovate in possesso di oltre venti chili di cocaina e un vero ... Come scrive fanpage.it

Viale Sarca, laboratorio di droga in un appartamento: scoperti due fratelli tunisini - Milano, 30 gennaio 2024 – Avevano fatto dell’appartamento nei pressi di viale Sarca un laboratorio in cui confezionare sostanze stupefacenti da spacciare a clienti, di cui venivano segnati i ... ilgiorno.it scrive

Arsenale di armi rubate nascosto nell'appartamento