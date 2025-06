VIDEO Ranieri che sorpresa! In tribuna a vedere il nipote

L'ex mister della Roma Claudio Ranieri, questa mattina è stato pizzicato in zona Marconi per assistere alla partita del nipote.

Ranieri, che sorpresa! In tribuna a vedere il nipote - Claudio Ranieri, ex mister della Roma, si è regalato una sorpresa speciale: un giorno tra famiglia e passione sportiva, in tribuna a vedere il nipote giocare.

