VIDEO | Meno infortuni ma più morti sul lavoro il dato | La Sicilia seconda regione per aumento degli incidenti

In un quadro che sfida le aspettative, i dati dell'Inail rivelano un paradosso: meno infortuni ma più decessi sul lavoro. Mentre in Italia si registrano 207 morti nei primi quattro mesi del 2025, la Sicilia emerge come seconda regione per aumento degli incidenti fatali. Questa tendenza inquietante solleva una domanda cruciale: cosa sta davvero cambiando nel mondo del lavoro e come possiamo invertire questa drammatica rotta?

Meno infortuni, ma più decessi. Secondo i dati forniti dall'Inail, sono 207 in Italia le morti sul lavoro registrate nei primi quattro mesi del 2025, tre in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Se si considerano anche gli incidenti fatali in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Meno infortuni ma più morti sul lavoro, il dato: "La Sicilia seconda regione per aumento degli incidenti"

