VIDEO | In tanti allo Stretto Pride Messina urla l' uguaglianza e il diritto ad essere Universalmente reali

In un mare di colori e voci vibranti, la quinta edizione di “Stretto Pride” a Messina si trasforma in una potente celebrazione di uguaglianza e diritti universali. Promossa da Arcigay Makwan con il sostegno del Comune di Messina, questa manifestazione unisce tante persone per ribadire che i diritti umani non conoscono distinzioni. Un'occasione imperdibile per rafforzare il nostro impegno verso un mondo più giusto e inclusivo, dove ogni voce conta.

In tanto, coloratissimi e variopinti, per la quinta edizione di "Stretto Pride", la manifestazione, promossa da Arcigay Makwan col sostegno del Comune di Messina, delle Partecipate e del gruppo Caronte & Tourist. L'occasione giusta per ribadire l'importanza dei diritti umani, senza distinzioni.

