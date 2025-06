VIDEO Conferenza Unesco a Napoli oltre la narrazione ci sono le sferzate delle associazioni

La conferenza UNESCO a Napoli ha brillato per l’organizzazione impeccabile e l’entusiasmo delle delegazioni straniere, ma dietro le quinte emergono le voci delle associazioni locali, spesso ignorate. Comitati e cittadini si confrontano con i problemi irrisolti della città, portando una prospettiva autentica e appassionata. È il momento di ascoltare anche queste sferzate di realtà, perché solo così si può costruire un futuro realmente condiviso.

Tempo di lettura: 4 minuti Organizzazione riuscita, delegazioni straniere entusiaste. Ma sono comitati e associazioni locali l'altra faccia della conferenza Unesco a Napoli. Ai margini della vetrina, oltre la narrazione ufficiale. "Restano purtroppo i tanti problemi irrisolti" spiega Antonio Pariante, presidente del comitato civico di Portosalvo, nonché componente del Comitato tecnico-scientifico per la redazione del nuovo "Piano di gestione del Centro Storico". Ad esempio, "i graffiti sul 90 per cento dei monumenti; l'invasione dei fast food; dei b&b". E ancora: "Il grave degrado delle chiese, dei palazzi e delle fontane storiche".

