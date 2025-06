Victor Osimhen l’addio al Napoli era già annunciato dalla firma del contratto da 10 milioni di euro l’anno

Victor Osimhen, protagonista indiscusso della recente era Napoli, ha deciso di cambiare pagina. Nonostante le sue prestazioni straordinarie e il cuore azzurro mostrato sul campo, il suo addio era già scritto: la firma di un contratto da 10 milioni di euro segnava il preludio a una nuova avventura. Una storia di successi e tensioni che si chiude, lasciando spazio a nuovi capitoli per tutti.

Il rapporto tra Victor Osimhen e la SSC Napoli è sempre stato burrascoso. L’attaccante è stato sicuramente uno dei migliori della recente storia azzurra insieme con i vari Cavani, Higuain e Mertens, ma, il suo comportamento, non sempre è stato quello di un vero professionista. L’anno dopo la conquista dello Scudetto, il presidente Aurelio De . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

