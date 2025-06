Vicofaro sgomberata la parrocchia di don Biancalani trasformata in un centro d’accoglienza | Gravi condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza

La chiusura del centro di accoglienza di Vicofaro rappresenta un importante passo per garantire la sicurezza e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie dei migranti. La decisione, presa dal sindaco di Pistoia, evidenzia la priorità di intervenire in situazioni critiche, tutelando la salute di tutti. Questa vicenda solleva profonde riflessioni sul dovere di garantire accoglienza dignitosa e sicura, affinché si possa costruire un percorso di integrazione efficace e umanitario.

E’ stato disposto lo sgombero del centro di accoglienza per migranti all’interno del complesso parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Vicofaro, a Pistoia, gestito da don Massimo Biancalani. La decisione è arrivata a seguito di un’ordinanza del sindaco Alessandro Tomasi, che ha recepito le valutazioni della Prefettura e dell’Asl in merito alle condizioni strutturali e igienico-sanitarie della struttura: definita “gravemente insalubre” e priva dei requisiti minimi di sicurezza e agibilità. Un’ ordinanza che non lascia spazio a dubbi: per colpa dell’immigrazionismo sfrenato targato don Massimo Biancalani, cala il sipario sull’ ex “paradiso” per migranti del prete che ha trasformato la sua canonica in un grande centro d’accoglienza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it