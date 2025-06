Vicofaro | c’è l’ordinanza di sgombero per i migranti in parrocchia

In un gesto deciso, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha firmato l'ordinanza di sgombero dei locali della parrocchia di Vicofaro, dove da tempo sono ospitati numerosi migranti. Con un termine di 20 giorni, si avvia un difficile capitolo di gestione e confronto tra tutela umanitaria e ordine pubblico. Questa decisione, maturata in un tavolo prefettizio, apre una nuova fase nel delicato equilibrio tra solidarietà e rispetto delle normative.

Pistoia, 7 giugno 2025 – Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha emesso un'ordinanza di sgombero per i locali della parrocchia di Vicofaro dove da tempo sono ospitati un gran numero di migranti. L'ordinanza dà tempo 20 giorni per l'effettuazione dello sgombero degli ospiti presenti nella struttura. "L'ordinanza - spiega il sindaco Tomasi - nasce da una decisione maturata al tavolo prefettizio aperto su Vicofaro, che è lo strumento che abbiamo per agire su una situazione di rischio come quella che persiste nella parrocchia, con un ulteriore aggravamento evidenziato nei recenti sopralluoghi congiunti di polizia municipale, Asl e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicofaro: c’è l’ordinanza di sgombero per i migranti in parrocchia

In questa notizia si parla di: Ordinanza Sgombero Vicofaro Migranti

Villa Ceci, via allo sgombero. Un’ordinanza prevede lo smantellamento del bivacco - Il Comune di via allo Sgombero ha emesso un’ordinanza per smantellare il bivacco abusivo a Villa Ceci, scoperto durante sopralluoghi della polizia municipale.

Vicofaro: c’è l’ordinanza di sgombero per i migranti in parrocchia - Pistoia, la decisione, spiega il sindaco Alessandro Tomasi, nasce dal tavolo prefettizio aperto per monitorare il caso che da tempo si trascina in città. Al parroco don Biancalani vengono dati venti g ... Scrive lanazione.it

Sgombero della parrocchia di Vicofaro, Tomasi: "Decisione presa insieme alla Prefettura" - Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha disposto lo sgombero dei locali della parrocchia di Vicofaro di don Biancalani, dove da tempo risiedono ... Segnala gonews.it

Ordinanza del sindaco di Pistoia: sgomberata la parrocchia di Vicofaro - PISTOIA – Firmata l’ordinanza per lo sgombero della parrocchia di Vicofaro, da sempre in primo piano per l’accoglienza migranti con l’opera di don Massimo Biancalani. La sede è stata liberata per ‘gra ... Scrive msn.com