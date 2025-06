Vibonati neonato in fin di vita | Pietro è gravissimo per i seri i danni neurologici è giallo sulle fratture

Una drammatica battaglia si svolge nel cuore del Cilento, dove Pietro, neonato di appena 9 mesi, lotta tra vita e morte dopo aver subito gravi danni neurologici e misteriose fratture. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di incertezza e speranza, mentre le autorità indagano sul suo stato. La sua vita rimane appesa a un filo sottile, e il mondo intero attende con ansia ulteriori sviluppi.

Lotta tra la vita e la morte, è grave, gravissimo ma resta stabile nella sua gravità. Pietro, il bimbo cilentano di 9 mesi ricoverato in rianimazione al Santobono è attaccato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Vibonati, neonato in fin di vita: Pietro è gravissimo per i seri i danni neurologici, è giallo sulle fratture

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Vita Pietro Gravissimo Vibonati

Triste epilogo per la scomparsa del 72enne Pietro Bonaccorsi: è stato trovato senza vita - È giunta una triste notizia: il 72enne Pietro Bonaccorsi è stato trovato senza vita a Giarre. Scomparso ieri pomeriggio a Catania, nella zona di Corso Italia, ha lasciato un vuoto tra familiari e amici.

Pietro, a 9 mesi giunto con fratture in ospedale a Napoli: rischia la vita, indagini sui familiari - È in condizioni gravissime, presenta anche un trauma cranico: indagano i carabinieri sull’ambiente in cui viveva ... Scrive msn.com

Il piccolo Pietro lotta per la vita al Santobono: “Gravissimo ma stabile” - Resta ricoverato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli il piccolo Pietro, 9 mesi, trasferito d’urgenza ... Come scrive internapoli.it

"Lesioni vecchie e nuove": il giallo del piccolo Pietro, che a 9 mesi lotta per la vita - È in condizioni gravissime il piccolo Pietro, il bambino di soli nove mesi ricoverato da giovedì pomeriggio all’ospedale pediatrico Santobono, dove è stato sottoposto a un delicato intervento a… Leggi ... Secondo informazione.it

FOGGIA scontro auto tir su tangenziale, morti due giovani TG Teleregione 13 02 2021