Vibo Valentia Marcello Francioso racconta il suo inizio nel mondo della radio | Con il sole in tasca ogni giorno

Vibo Valentia si anima con la storia di Marcello Francioso, voce simbolo di Radio Onda Verde. Con il suo racconto appassionato, Francioso rivela come ha iniziato la sua avventura nel mondo della radio, portando il sole in tasca e nel cuore ogni giorno. Ricordando i primi passi con “School Day” e Piero Muscari, ci invita a celebrare i sogni, le emozioni e la passione che alimentano ogni percorso. Perché ogni inizio merita di essere condiviso.

Marcello Francioso, una voce storica di Radio Onda Verde Vibo Valentia, ha condiviso un toccante messaggio sui social per celebrare i suoi inizi nel mondo della comunicazione. In un post intriso di emozione e gratitudine, ha ricordato il suo esordio con il progetto "School Day", accanto al fondatore Piero Muscari. "Brindo agli inizi", scrive Francioso, ripercorrendo un cammino fatto di sogni, emozioni, microfoni accesi e occhi pieni di futuro. Un viaggio che, a quanto pare, non si è mai fermato: "Sono ancora qui, protagonista della mia vita. Con una passione che batte forte, con la voglia di essere vivo.

