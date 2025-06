Viarolo rifacimento dei giunti del ponte sull' Alta Velocità

Lunedì 9 giugno dà il via a un intervento fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. La Provincia di Parma si impegna nel rifacimento dei giunti del ponte sull’Alta Velocità a Viarolo, migliorando la stabilità e la durata strutturale. Un progetto che garantisce viabilità più sicura e affidabile, rispettando l’impegno per la tutela e il benessere di tutti gli utenti della strada. Saranno...

Prosegue il piano di manutenzione dei ponti della Provincia di Parma. Lunedì 9 giugno inizierà l'intervento di miglioramento della sicurezza del cavalcavia sopra il tracciato dell'Alta velocità lungo la strada provinciale 10 di Cremona, al km 6+900, poco prima dell'abitato di Viarolo. "Saranno.

Viarolo, rifacimento dei giunti del ponte sull'Alta Velocità - Prosegue il piano di manutenzione dei ponti della Provincia di Parma, garantendo sicurezza e affidabilità sulle nostre strade.

