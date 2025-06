Viareggio torna Smart Soul Connection | tre giorni di mod britpop e ska con ospiti internazionali

Preparati a vivere tre emozionanti giorni di musica e cultura con Smart Soul Connection, il festival che celebra mod, britpop, ska e scooter culture. Dal 13 al 15 giugno 2025, Viareggio si trasforma nella capitale europea di questa vibrante sottocultura, attirando appassionati da ogni dove. La Passeggiata di Viareggio sarĂ il palcoscenico ideale per concerti, incontri e tantissime sorprese, rendendo questo evento imperdibile per tutti gli amanti dello stile e della musica che fanno la differenza.

Viareggio, 7 giugno 2025 – Per il terzo anno consecutivo Viareggio si prepara ad accogliere gli appassionati delle sottoculture musicali soul, ska, mod, britpop e scooter culture. Dal 13 al 15 giugno 2025 torna Smart Soul Connection, festival internazionale che riunisce fan, ballerini e collezionisti da tutta Italia e da diversi paesi europei. Il cuore dell’evento sarĂ anche quest’anno la Passeggiata di Viareggio, presso gli spazi del Bagno Aurora, che ospiteranno concerti, workshop di ballo, dj set e stand di vinili, abbigliamento e oggettistica legata al mondo soul e mod. Il programma prenderĂ il via venerdì 13 giugno, a partire dalle 18, con l’aperitivo in riva al mare accompagnato dalla selezione musicale soul e britpop dei dj del collettivo Smart. 🔗 Leggi su Lanazione.it