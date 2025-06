Viareggio 13 milioni per la riqualificazione di un tratto di passeggiata

Viareggio si prepara a vivere una nuova fase di rinascita con oltre 13 milioni di euro destinati alla riqualificazione del tratto di passeggiata tra piazza Mazzini e piazza Puccini. Il progetto, firmato dallo studio Donadel, promette di trasformare questa zona in un raffinato esempio di rigenerazione urbana, unendo funzionalità e bellezza. Un’importante occasione per valorizzare il cuore della città e offrire ai visitatori un’esperienza ancora più suggestiva.

VIAREGGIO – Oltre 13 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana tra piazza Mazzini e piazza Puccini. Il progetto architettonico porta la firma dello studio Donadel. È stato presentato oggi (6 giugno) il progetto esecutivo di riqualificazione urbana del tratto settentrionale della Passeggiata a mare di Viareggio, compreso tra piazza Mazzini e piazza Puccini. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale e redatto dallo studio Donadel Architettura, prevede un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro, con fondi provenienti da risorse comunali e contributi pubblici regionali e statali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

