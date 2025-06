ViaggiArte a Perugia | l’arte degli studenti dei licei artistici alla Loggia dei Lanari

Scopri l’incanto dell’arte giovanile a Perugia con ViaggiArte, la mostra dedicata agli studenti dei licei artistici presso la suggestiva Loggia dei Lanari. Un’occasione unica per ammirare opere che raccontano il talento emergente e la passione dei giovani artisti. L’inaugurazione, prevista per domenica 8 giugno 2025 alle ore 11, promette di essere un momento indimenticabile, unendo cultura, creatività e futuro in un abbraccio vibrante nel cuore del centro storico.

Inaugurazione della mostra ViaggiArte, domenica 8 giugno 2025 alle ore 11 presso la Loggia dei Lanari, nel cuore del centro storico di Perugia. L'iniziativa, che coinvolge il liceo artistico Bernardino di Betto, ha un rilevante valore culturale e artistico, si inserisce nell'ambito della.

