Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 19 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sulla viabilità. Oggi, 7 giugno 2025 alle ore 19:40, registriamo un incidente sull'Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro, che sta creando code in entrambe le direzioni. Inoltre, sulla A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est si segnala rallentamenti, mentre su via Cristoforo Colombo si registra traffico intenso. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio un incidente sull'Aurelia provoca da Torre in Pietra Palidoro in direzione Civitavecchia e anche nella direzione opposta a partire da Marina di San Nicola fino a Palidoro su tratto Urbano della A24 Ci sono code per traffico tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima si rallenta per traffico su via Cristoforo Colombo all'altezza di Casal Palocco e Castel Fusano nei due sensi di marcia sulla Pontina contratti tra Castel Romano e via di Pratica Roma parliamo gli eventi stasera alle 21 al Circo Massimo si svolgerà il concerto di gazzelle chiusure in via del Circo Massimo via della Greca Lungotevere Aventino e via di San Gregorio Per quanto riguarda il trasporto pubblico informiamo che dalle 22 sarà chiusa la stazione Circo Massimo della metro B si consiglia di utilizzare in alternativa alle fermate di piramide Colosseo riprogrammata la rete bus e per alcune linee rette servizio notturno per tutti i dettagli consultare il nostro sito alla pagina dedicata ed è tutto da Federico Ascari da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio