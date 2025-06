Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 19 | 10

Benvenuti alla nostra panoramica sulla viabilità di Roma e del Lazio del 7 giugno 2025 alle ore 19:10. Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato all'informazione sul traffico, vi aggiorna sulle situazioni più critiche: un incidente sulla A1 tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli, nessuna coda al momento, ma attenzione sul tratto urbano dell’A24. Inoltre, code lungo l’Aurelia a causa di un altro incidente. Restate sintonizzati per aggiornamenti continui e consigli utili.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio e apriamo con un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli al momento non si registrano code prestare comunque attenzione sul tratto Urbano della A24 Ci sono code per traffico intenso tra tangenziale est In quest'ultima direzione sull'Aurelia un incidente e provoca code da Torre in pietra-palidoro verso Civitavecchia e code anche nella direzione opposta per traffico intenso a partire da Marina di San Nicola si rallenta per traffico su via Cristoforo Colombo all'altezza di Casal Palocco e Castel Fusano nei due sensi di marcia sulla Pontina Ha riaperto lo svincolo per via di Pratica In entrambe le direzioni ci possiamo sulla via Litoranea contratti tra lido di Castel Fusano e Torvaianica nei due sensi di marcia parliamo di eventi questa sera e fino al 10 giugno Piazza del Popolo ospiterà l'edizione 2025 del teams possibili rallentamenti nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico tra il Muro Torto piazzale Flaminio via Luisa di Savoia in altre vie interessate dall'evento divieti di sosta e possibili chiusure a Piazza via del corso e nelle aree circostanti prestare attenzione ed è tutto da Federico Ascani lastra di infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it