Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 18 | 10

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio del 7 giugno 2025 alle ore 18:10. Astral Infomobilità vi guida attraverso le ultime novità, dai disagi causati da un incidente sull'Aurelia alle condizioni della Pontina. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati sulle strade e pianificare al meglio i vostri spostamenti. La vostra sicurezza e puntualità sono la nostra priorità.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dall'aurelia dopo un incidente e provoca code tra torrimpietra-palidoro e nella direzione opposta code da Marina di San Nicola a alidoro e passiamo alla prossima notizia sulla Pontina situazione è tornata regolare rimane al momento chiuso lo svincolo per via di Pratica si rallenta per traffico intenso su via Cristoforo Colombo all'altezza di Casal Palocco e Castel Fusano nei due sensi di marcia infine ci sposiamo sulla via Litoranea contratti tra lido di Castel Fusano e Vajanica nelle due direzioni abbiamo di 20 stasera alle 21 al Circo Massimo si svolgerà il concerto di gazzelle pertanto dalle 18 è chiusa al traffico via di San Gregorio altre chiusure in via del Circo Massimo via della Greca il potere Mentino Per quanto riguarda il trasporto pubblico informiamo che dalle 22 sarà chiusa la stazione Circo Massimo della metro B si consiglia di utilizzare in alternativa alle fermate di piramide Colosseo di programma bus per alcune linee resta attivo il servizio notturno per tutti i dettagli consultare il sito alla pagina dedicata