Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 16 | 25

sulla Pontina arredamenti tra Spinaceto e via di Pratica direzione Pomezia rimane ancora chiuso lo svincolo per via di Pratica firpo siamo sulla via Litoranea cosa tratti tra lido di Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni parliamo di eventi questa sera e fino al 10 giugno Piazza del Popolo ospiterà l'edizione 2025 del team Summer hits possibili rallentamenti nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico tra il Muro Torto piazzale Flaminio Luisa di Savoia in altre vie interessate dall'evento Inoltre divieti di sosta e possibili chiusure tra la piazza via del corso e nelle aree circostanti ed infine il trasporto pubblico a causa di una manifestazione a San Giovanni è sospesa la linea 3 del tram nella tratta a Porta Maggiore Ostiense In entrambe le direzioni