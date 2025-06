Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, fornito da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio. Oggi, alle ore 15:25 del 7 giugno 2025, segnaliamo la riapertura del tratto di Ponti, sebbene persistano code tra Spinaceto e via di Pratica in direzione Pomezia. Restano chiusi alcuni svincoli, mentre il Raccordo Anulare presenta rallentamenti a causa di un incidente. Ecco i dettagli per gestire al meglio i vostri spostamenti.

