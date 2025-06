Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra consueta aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, 7 giugno 2025 alle ore 13:25, Astral Infomobilità segnala traffico rallentato sul Grande Raccordo Anulare tra Ostiense e Laurentina, a causa di un incendio sulla statale Pontina che ha causato lunghe code tra Spinaceto e via di Pratica di Lezione. In mattinata, si sono registrati rallentamenti anche sull’Appia e in altre arterie strategiche. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Ostiense Laurentina in carreggiata esterna sulla statale Pontina per un incendio l'autostrada lunghe code tra Spinaceto e via di Pratica di lezione mattina in via Appia traffico rallentato tra la via dei Laghi e Frattocchie direzione Albano Mentre vieni tu nun se si rallenta a Pavone in prossimità dell'incrocio con via del mare nei due sensi di marcia infine a Frascati un incidente rallenta il traffico sulla principale via Gregoriana tra via a bruciarli e via sciadonna direzione Tuscolana mercatino veloce l'altra le info Brita è tutto il prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it