Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti alla nostra consueta aggiornamento sulla viabilità della Regione Lazio. Oggi, 7 giugno 2025, alle ore 12:25, Astral Infomobilità segnala alcune criticità lungo l'autostrada A1 e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie sul traffico e i percorsi alternativi, per garantirvi un viaggio più sicuro e meno stressante.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma Napoli traffico rallentato Concordia altezza diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo traffico rallentato tra Casilina e doppia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Roma rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con Maria del mare nei due sensi di marcia mentre mi abbia traffico rallentato tra la via dei Laghi e Frattocchie direzione Albano in via Casilina code tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia mentre in via Prenestina si rallenta III il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona da Candiolo ad astrale in pubblica è tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio