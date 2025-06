Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. Oggi, 7 giugno 2025 alle ore 11:25, Astral Infomobilità segnala traffico rallentato sull'autostrada A1 Roma-Napoli tra Concordia e Roma Sud, e sul Grande Raccordo Anulare, tra Laurentina e Pontina. Restate con noi per ulteriori dettagli e consigli su come affrontare al meglio gli spostamenti odierni. La nostra missione è garantirvi un viaggio più sereno e informato.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma Napoli traffico rallentato Concordia altezza diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra diramazione Roma Sud doppia e più avanti tra Laurentina e puntine in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Colombo e Pontina percorrendo la statale Pontina rallentamenti tra il grande raccordo e via di Pratica direzione Latina in via Aurelia rallentamenti e code trama La Grotta di Guido direzione Civitavecchia in via Cassia traffico rallentato tra la Storta Giustiniana nei due sensi di marcia mentre in via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo in prossimità di incrocio con via Nomentana nelle due braccia ed astrale in pubblica è tutto al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio