Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti alla rubrica di Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per l’aggiornamento sul traffico della Regione Lazio. Oggi, alle ore 10:25 del 7 giugno 2025, vi segnaliamo rallentamenti e code sulla grande viabilità romana, in particolare sul Grande Raccordo Anulare e le principali arterie come la Pontina, Via Appia e Via Nettunense. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

sul grande raccordo anulare diramazione Roma sud e doppia in carreggiata interna rimanendo interna ti rallenta tra le uscite laurentine Pontina sulla statale Pontina traffico rallentato altezza a Pomezia direzione Latina in via Appia Santa Maria delle Mole Frattocchie direzione Albano mentre in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con laghi del mare nei due sensi di marcia e infine percorrendo via Aurelia traffico rallentato Concorde tratta in pietra-palidoro direzione Civitavecchia

