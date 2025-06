Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a tutti gli automobilisti del Lazio! Viaggio tra le strade di Roma e dintorni per offrirvi un quadro aggiornato della viabilità, con dettagli sui rallentamenti e le situazioni più critiche. Restate sintonizzati con Astral Infomobilità: il vostro alleato quotidiano per affrontare senza stress il traffico della regione. Ora, scopriamo insieme le ultime novità sulla viabilità del grande raccordo anulare e delle principali arterie del Lazio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare diramazione Roma sud e doppia in carreggiata interna rimanendo interna ti rallenta tra le uscite laurentine Pontina sulla statale Pontina traffico rallentato altezza a Pomezia direzione Latina in via Appia Santa Maria delle Mole Frattocchie direzione Albano mentre in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con laghi del mare nei due sensi di marcia e infine percorrendo via Aurelia traffico rallentato Concorde tratta in pietra-palidoro direzione Civitavecchia per arrivare ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it