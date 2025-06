Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 09 | 10

Ben trovati con Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all’aggiornamento sul traffico. Oggi, 7 giugno 2025 alle 09:10, la viabilità a Roma e nel Lazio mostra condizioni generalmente regolari sulle principali arterie, con alcune rallentamenti: sul Grande Raccordo Anulare e sulla via dei Laghi, code in prossimità di Viale di Marino; su via Appia, rallentamenti a Genzano e Torvaianica. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale, perché conoscere le strade significa viaggiare più sereni.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio percorrendo la via dei Laghi code altezza Viale di Marino direzione Appia in via Appia si rallenta Genzano in prossimità dell'incrocio con via Rocca di Papa a direzione Roma percorrendo la litoranea rallentamenti a Torvaianica altezza Viale Danimarca direzione Castel Fusano in via Casilina si rallenta tra Fontana Candida e grotte celoni direzione Roma infine invio Lelia si rallenta per l'intenso traffico altezza a Santa Severa direzione Santa Marinella ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 09:10

In questa notizia si parla di: Roma Regione Lazio Viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.