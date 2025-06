Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti a questa edizione di Astral Infomobilità, il servizio che vi tiene aggiornati sulla viabilità della regione Lazio. Questa mattina, traffico regolare sulle principali arterie, con alcune eccezioni: rallentamenti sulla diramazione Roma Nord e sulla strada regionale 155 di Fiuggi. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e pianificare al meglio il vostro viaggio, evitando disagi e ritardi.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade ed autostrade del territorio ad eccezione della diramazione Roma Nord dove si rallenta altezza Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare sulla strada regionale 155 di Fiuggi nel territorio di Cave si rallenta altezza via Petroselli Genazzano percorrendo la strada statale Appia rallentamenti a Pavona tra via Olivella e via Aurelio Saffi direzione Genzano mentre in provincia di Latina ad Aprilia Code in via Verdi altezza via Tosca direzione Pontina data di velocità stradale in mobilità e tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it