Viabilità la mappa dei cantieri estivi

Scopri la mappa dei cantieri estivi a Parma, un vero e proprio investimento di 7,8 milioni di euro per migliorare la viabilità e la qualità urbana. Dai marciapiedi alle strade, dalle piazze ai nuovi asfalti, il Piano stradale trasformerà la città in un luogo più sicuro e accessibile. Con interventi sia urbani che extraurbani, Parma si prepara a vivere un’estate all’insegna del rinnovamento: il futuro della mobilità cittadina è già in movimento.

Il Comune di Parma ha stanziato 7 milioni e 800 mila euro per il Piano stradale: i fondi sono destinati a numerosi interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana. Dai marciapiedi alle strade, fino alle piazze e ai nuovi asfalti. Lavori in ambito urbano ed extraurbano nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Viabilità, la mappa dei cantieri estivi

Lavori di asfaltatura in due zone della città, modifiche alla viabilità: la mappa - Da mercoledì 21, in via Arginone vicino alla rotatoria con via Schiavoni, saranno eseguiti lavori di asfaltatura per interventi ai sottoservizi, a cura di Hera Tech.

