Viabilità e riqualificazione alle Isole Eolie al via gli interventi strategici programmati dalla Città Metropolitana

Un nuovo capitolo si apre per le Isole Eolie: la Città Metropolitana di Messina ha dato il via a un articolato piano di interventi strategici, mirati a potenziare la viabilità e a riqualificare le infrastrutture dell’arcipelago. Obiettivo: garantire maggiore sicurezza, stabilità e funzionalità alle vie di collegamento tra Lipari, Vulcano e Filicudi, aprendo così la strada a uno sviluppo più sostenibile e accessibile. Un passo importante per valorizzare questa meravigliosa destinazione.

