Viabilità | A1 chiuse per 4 ore in modalità alternata le stazioni di Fidenza e Fiorenzuola

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 11 alle 15 di martedì 10 giugno, saranno chiuse in modalità alternata la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna, e la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it