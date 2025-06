Viabilità | A1 chiuse per 4 ore in modalità alternata le stazioni di Fidenza e Fiorenzuola

Attenzione automobilisti: la viabilità sulla A1 Milano-Napoli subirà importanti variazioni martedì 10 giugno, con chiusure temporanee e modalità alternata tra le stazioni di Fidenza e Fiorenzuola dalle 11 alle 15. Un'operazione essenziale di manutenzione delle barriere di sicurezza potrebbe causare ritardi e deviazioni. Pianificate il viaggio con anticipo e consultate le fonti ufficiali per evitare disagi e arrivare a destinazione in tutta sicurezza.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 11 alle 15 di martedì 10 giugno, saranno chiuse in modalità alternata la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna, e la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano.

